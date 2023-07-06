Зеленский в пятницу встретится с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Стамбул на встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, на фоне угроз России не продлить «зерновую сделку», сообщает агентство Bloomberg.

Срок действия соглашения об экспорте украинского зерна в очередной раз истекает 17 июля.

Москва регулярно угрожает разорвать сделку, заключенную летом прошлого года, однако, как отмечало издание Financial Times, в этот раз угрозы России выглядят серьезнее, чем раньше.

Турция, выступившая посредником при подписании «Черноморской зерновой инициативы» (и Украина и Россия подписали соглашение именно со Стамбулом), активно поддерживает продление сделки.