Столтенберг официально остается генсеком НАТО еще на год

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что срок его полномочий во главе Альянса продлили еще на год.

Он заявил, что польщен тем, что члены Альянса решили продлить срок его пребывания на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года.

"Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность уже почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс важен как никогда", – отметил Столтенберг.

О продлении мандата Столтенберга государства-члены Альянса договорились еще на прошлой неделе. Ни один из потенциальных преемников Столтенберга, таких как премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес или премьер-министр Испании Педро Санчес, так и не смог получить поддержку 31 государства-члена НАТО.

Бывший премьер-министр Норвегии, 64-летний Столтенберг должен был завершить свой срок на посту генсека НАТО в конце сентября 2023 года.

В феврале он заявил, что не будет просить продления мандата. Но члены НАТО попросили его согласиться на это после того, как не смогли достичь консенсуса относительно преемника.