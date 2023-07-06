Последнее обновление: 06.07.2023 13:10

Российский рубль снижается на 7,28 копейки на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 6 июля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,17 копейки или 0,38%, до 3,0551 рубля при объеме торгов $0,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 7,28 копейки или 2,15%, до 3,3186 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 31 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 3,59 копейки или 0,85% до 4,2433 рубля за 10 юаней при объеме торгов 15,8 млн. юаней.

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