Всемирный банк одобрил новый заем для Украины в объеме $1,5 млрд.

Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине займа в размере 1,5 млрд долл. под гарантии правительства Японии.

"Сегодня Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа на поддержку политики развития и восстановления в размере 1,5 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении.

Этот заем, как указано, предоставляется под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine) и является неотъемлемой частью пакета международной поддержки, направленной на удовлетворение финансовых потребностей страны в 2023 году, передает УНН.

Займ, как ожидается, поможет поддержать три ключевые сферы правительственных реформ, направленных на смягчение последствий российского вторжения:

Во-первых, он поможет в решении потребностей недавно обедневших семей и семей переселенцев путем предоставления поддержки таким домохозяйствам.

Во-вторых, она адресует решение вопросов прозрачности и подотчетности расходов государственных расходов.

В-третьих, поможет рынкам лучше функционировать как во время, так и после войны.

Группа Всемирного банка уже мобилизовала более 37,5 млрд. в рамках помощи Украине.