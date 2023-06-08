Всемирный банк проведет экспресс-оценку последствий от разрушения Каховской ГЭС

Всемирный банк готов помочь Украине, проведя в ускоренном режиме оценку ущерба от разрушения Каховской ГЭС, а также оценив потребности Украины на восстановление гидроэлектростанции.

"Разрушение Каховской ГЭС влечет за собой множество весьма серьезных последствий для оказания жизненно важных услуг и для окружающей среды в целом, - написала в “Твиттере” управляющий директор ВБ по операционной деятельности Анна Бьерде. - Всемирный банк поддержит Украину, проведя экспресс-оценку на основе недавней работы RDNA”.

RDNA – “Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление” – работа, суммирующая результаты недавних исследований Всемирного банка по ситуации в Украине. Она дает комплексный обзор последствий российской агрессии в двадцати различных секторах, передает BBC.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину банк уже дважды выпускал подобные отчеты. Согласно второй экспресс-оценке (RDNA2), в 2023 году Украине потребуется 14 млрд долларов инвестиций для первоочередного восстановления.

В целом же правительство Украины, группа Всемирного банка, Еврокомиссия и ООН по состоянию на 24 февраля 2023 года оценивали потребности Украины на восстановление в 411 млрд долларов.