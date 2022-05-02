Последнее обновление: 02.05.2022 17:34

Украина получила еще почти полмиллиарда евро из целевого фонда Всемирного банка

Украина получила 495 млн евро грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка, сообщает УНН со ссылкой на данные Минфина.

"В Украину поступила еще одна часть грантовых средств в размере 495 млн евро. Средства были предоставлены из Целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот грант предоставлен Украине в рамках первых изменений в Соглашение о гранте Целевого фонда доноров. "В соответствии с этим в Государственный бюджет поступили средства от США (около 463 млн евро), Норвегии (около 20,5 млн евро) и Австрии (около 10 млн евро)", - сообщили в ведомстве.

Эти средства, как указано, будут направлены на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержку внутренне перемещенных лиц.

"На данный момент готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в объеме 500 млн долл. США", - добавили в Минфине.

29 апреля Украина получила грант на 88,5 млн евро из Целевого фонда Всемирного банка.

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