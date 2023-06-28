Последнее обновление: 28.06.2023 10:41

США передают Украине новый пакет помощи на $500 млн

Соединенные Штаты во вторник объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов.

Как и ожидалось, новый пакет военной помощи США содержит дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, реактивных систем HIMARS, а также зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и противотанковые ракеты.

Также США передадут Украине 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, неуказанное количество 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядов, стрелковое оружие и более 22 миллионов боеприпасов к нему.

Среди других составляющих нового пакета помощи – боеприпасы для подрыва и системы для разминирования, оборудование для разминирования, тепловизионные системы и приборы ночного видения, испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств, запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

Пакет будет финансироваться через программу Presidential Drawdown Authority, которая позволяет президенту США передавать товары и услуги из американских запасов без одобрения Конгресса во время чрезвычайных ситуаций, что означает ускоренное предоставление военного оборудования.

Это уже сорок первый пакет военной помощи, одобренный Соединенными Штатами для помощи Украине после российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. А общий объем американской военной помощи Киеву составляет более 40,5 миллиарда долларов.

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование