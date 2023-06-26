КГБ Беларуси говорит, что знает тех, кто готовит «боевиков для захвата власти»

КГБ Беларуси утверждает, что имеет сведения о сотрудниках иностранных спецслужб, тренирующих в Польше, Украине и странах Прибалтики «боевиков» для силового захвата власти в синеокой.

"Комитету государственной безопасности эти лица известны, нам известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку. Нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности", - заявил в эфире гоств замначальника Следственного управления КГБ Константин Бычек.

По его словам, подготовка «боевиков» осуществляется на базе специальных подразделений и вооруженных формирований: "В Польше это "Гром", в Литве это Союз стрелков Литвы, в Украине это СБУ и подразделения украинской военной разведки".

"После получения первичной подготовки боевики проходят обкатку на поле боя на востоке Украины, после чего возвращаются, становятся инструкторами, готовят теракты, разрабатывают планы вооруженного вторжения на территорию Республики Беларусь, в том числе и при поддержке регулярных войск указанных стран", - заверяет Бычек.