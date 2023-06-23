Украина внесла китайскую Geely в список спонсоров войны

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, известную как Geely.

НАПК отмечает, что Geely продолжает платить налоги в бюджет Рссии, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины в то время, когда большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекратили продажи на российском рынке после вторжения в Украину, передает УНН.

Компания Geely принадлежит китайскому предпринимателю-миллиардеру Ли Шуфу и владеет несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

"В списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2022 год заняла 229 место. Дэниел Ли, исполнительный директор холдинговой компании Geely, заявлял, что не хочет говорить своим компаниям покидать рынок России. "Я совершенно не понимаю, почему мы должны заставлять каждый свой автобренд наказывать российского клиента", — сказал он, выступая на саммите FT "Будущее автомобиля". Он лично поддержал решение автобренда Geely увеличить продажи автомобилей в России после того, как глобальные конкуренты ушли с рынка после вторжения России в Украину", - добавили в НАПК.

Кроме того, как указано в сообщении, продажи автомобилей под маркой Geely в России за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, с 5543 единиц до 12673 единиц.

Дистрибьютором бренда Geely в России является компания ООО «Джилы-Моторс», выручка которой за 2022 год выросла на 82% до 800 млн долл., чистая прибыль выросла на 5105% до 201 млн долл., налогов в бюджет России уплачено на сумму более 51,4 млн долл.

"Компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в РФ. По состоянию на май 2023 года сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров.

Никаких попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было", - отметили в НАПК.