Последнее обновление: 20.06.2023 13:21

В Минске начали сносить здание церкви "Новая жизнь"

Здание во Фрунзенском районе Минска, которое власти забрали у верующих протестантской церкви "Новая жизнь" в 2021 году, теперь сносят, сообщают белорусские медиа.

История со зданием церкви длилась около 20 лет. "Новая жизнь" купила у города в 2002 году старый коровник и переоборудовала его. Уже в 2005 году власти попытались выселить верующих из-за "нецелевого использования" здания. Тогда его удалось отстоять.

В конце 2020 года церковь получила очередное предписание с требованием освободить здание по судебному приказу от 2009 года. Кроме того, церкви выставили земельный налог - около 180 тысяч долларов.

В 2021 году милиция выселила церковь принудительно. Прихожане проводили службы на улице, в сентябре 2022 года пастора церкви Вячеслава Гончаренко оштрафовали.

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