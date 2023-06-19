В Молдове признали неконституционной пророссийскую партию "Шор"

Конституционный суд Молдовы в понедельник, 19 июня, признал неконституционной деятельность пророссийской партии "Шор", сообщает NewsMaker.

Согласно заключению суда, политсила действовала вопреки принципам верховенства права и поставила под угрозу суверенитет и независимость Молдовы.

Представители правительства настаивают, что партия неоднократно нарушала законодательство о финансировании политических сил и сотрудничает с Россией с целью дестабилизации ситуации в Молдове, вспоминают и то, что лидер политсилы Илан Шор – в санкционном списке США и фигурант дела о "краже миллиарда".

Адвокаты "Шор" утверждают, что партия уже получила наказание за финансовые нарушения, поэтому признание ее неконституционной можно расценивать как повторное наказание за то же нарушение.