Последнее обновление: 19.06.2023 08:32

Россия назвала условия вывода ядерного оружия из Беларуси

Размещение тактического ядерного орудия в Беларуси не предполагает каких-либо временных рамок, а условием его вывода может стать только полная денуклеаризация Европы.

«В нынешней геополитической ситуации основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Беларуси. Разумеется, такому нашему шагу должен предшествовать полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе", - заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

"Что касается возможных временных рамок нахождения российского ТЯО на территории Беларуси, то каких-либо ограничений на этот счет российско-белорусские договоренности не предполагают», - отметил он.

Полищук повторил кремлевский нарратив о вынужденном характере размещения ТЯО в Беларуси «в ответ на агрессивную политику альянса" и поддержке Западом «киевского режима».

«Открытая поддержка западниками киевского режима и нежелание принимать во внимание законные требования нашей страны в сфере безопасности явились триггером подобного ответного шага Москвы и Минска", - заявил чиновник.

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование