Россию не устраивает предложение Беларуси о повышении тарифа прокачки по "Дружбе"

Россию не устраивает предложенное Беларусью повышение тарифа прокачки нефти по "Дружбе", сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Мы будем обсуждать этот вопрос. Там сейчас поставки идут больше в Германию и Польшу, но все равно, мы должны определить справедливый и экономически обоснованный тариф", - сказал он, передает ТАСС.

"Поставки там сейчас идут в Германию по северной ветке, мы их согласовываем. Отгрузок российской нефти там сейчас нет. Совокупные объемы наращиваются каждый месяц в первую очередь Германией. Мы ежеквартально смотрим, сколько нефти может пропустить трубопроводная система. На год согласована поставка 1,2 млн тонн, то есть по 100 тыс. тонн в месяц. Казахстан в дискуссии не участвует, потому что трубопровод не их. Казахстан может уже потом принимать решение больше или меньше качать", - отметил Шульгинов.

При этом министр не стал комментировать, рентабелен ли будет такой тариф, отметив, что "мы еще не договорились о тарифе. Этот вопрос обсуждается".

Беларусь с 1 июля текущего года хочет повысить на 84% тариф на прокачку нефти по своему участку нефтепровода "Дружба" для компенсации потерь от снижения поставок российской нефти. С таким предложением обратилась "Гомельтранснефть Дружба" к российской "Транснефти".