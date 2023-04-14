Широкая денежная масса Беларуси увеличилась за январь-март на 3,45% до 62367,3 млн. руб.

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 апреля 2023 года составил 62367,3 млн. руб., увеличившись на 3,45% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка. В марте прирост ускорился до 2,59% с 0,84% в феврале.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 апреля 2023 года 7504,4 млн. руб., увеличившись на 4,87% в марте. С начала года рост показателя составил 7,05%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 19130,1 млн. руб., увеличившись на 4,83% за март. С начала года агрегат вырос на 4,52%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в марте выросла на 3,19% и на 1 апреля составила 32233,3 млн. руб. С начала года рост показателя составил 3,09%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 17073,2 млн. руб., увеличившись на 1,86% с начала года (в марте рост на 0,75%). Переводные депозиты на 1 апреля составили 12487,5 млн. руб., увеличившись на 7,64% с начала года (в марте увеличение на 4,19%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 апреля 2023 года составил 30638,0 млн. руб., увеличившись на 2,53% с начала года (в марте увеличение на 3,32%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в марте вырос на 2,17%, с начала года – вырос на 4,22% и на 1 апреля составил 29560,6 млн. руб.

В 2023 году объем широкой денежной массы Беларуси вырос на 3,45% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 12-16%.