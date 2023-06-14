Сенат США заблокировал сделку на 735 млн долл. по продаже HIMARS Венгрии

Главный республиканец в комитете по международным отношениям Сената США Джеймс Риш заблокировал продажу американского оружия Венгрии на сумму 735 миллионов долларов в "наказание" за то, что она не одобряет заявку Швеции в НАТО, сообщает The Washington Post.

В заявлении для The Washington Post Риш заявил, что Венгрия должна позволить Швеции вступить в НАТО, если она хочет получить пакет вооружений, который включает 24 батареи ракетных установок HIMARS, а также более 100 ракет и блоков вместе с соответствующими частями и поддержкой.

"В течение некоторого времени я прямо выражал свою обеспокоенность венгерскому правительству в связи с его отказом продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО", - сказал он.

"Поскольку сейчас июнь, а это еще не сделано, я решил, что продажа новой военной техники США в Венгрию будет приостановлена", - добавил он.