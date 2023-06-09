Информация о поездках беларусов на такси станет доступной для силовиков

Вынесенный властями Беларуси на общественное обсуждение проект указа о такси предусматривает предоставление операторами силовым структурам онлайн-доступ ко всем заказам.

Согласно проекту, иностранные диспетчеры и сервисы такси смогут работать на территории Беларуси, только если создадут тут юрлицо, которое будет выступать в качестве диспетчера или перевозчика и соблюдать все соответствующие требования законодательства, сообщают белорусские медиа.

Диспетчеры и перевозчики будут обязаны:

- использовать для работы только программы, информационные ресурсы (в том числе приложения для получения заказов от клиентов), размещенные на территории Беларуси (то есть на белорусских серверах) и зарегистрированные в соответствующих госрегистрах. Использование иных информационных систем запрещается, в таком случае деятельность будет караться как незаконные перевозки. В том числе нельзя пользоваться иностранными приложениями и водителям;

- использовать для перевозок и передавать заказы только тем водителям и машинам, которые включены в реестр;

- фиксировать все заказы, в том числе полученные онлайн, и вести их учет, хранить информацию о заказах пять лет;

- предоставить силовикам, а также контролирующим и иным причастным госорганам доступ к информации о заказах и информации в личном кабинете перевозчика. Этот доступ должен быть бесплатным, круглосуточным, дистанционным, с возможностью выгрузки данных и так далее. Эти ресурсы и базы данных должны быть технически размещены на территории Беларуси;

- установить в салонах машин и автобусов камеры для видеофиксации процесса перевозки пассажиров. Хранить записи перевозчикам придется в течение месяца и опять же только на ресурсах, расположенных в Беларуси.

В случае нарушения этих требований Транспортная инспекция может ограничить доступ к информационным ресурсам диспетчера или перевозчика. Проще говоря, их сайты, приложения, системы заблокируют. Также это произойдет, если компания дважды за год подаст в налоговую недостоверную информацию. После устранения нарушений доступ может быть возобновлен по решению Транспортной инспекции, налоговой или Комитета госконтроля.

Кроме того, Транспортная инспекция в целях контроля обретает право получать персональные данные физлиц без их письменного согласия, в том числе из различных баз данных и ресурсов, которые ведут юрлица и предприниматели.

Выступать арендатором автомобилей с экипажем для нерегулярных перевозок пассажиров смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Проект указа предусматривает создание единого государственного реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в который будут включаться сведения о перевозчиках; транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси); водителях; диспетчерах перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении; диспетчерах такси.

Работа диспетчеров, нерегулярных перевозчиков, в том числе такси, без включения в реестр будет запрещена. Водителям и автомобилям, не включенным в реестр, тоже нельзя будет участвовать в перевозке пассажиров.

За внесение сведений в реестр нужно будет платить: за каждого водителя — 1 базовую величину (37 рублей); за каждую машину — 2 базовые величины; за компанию-диспетчера — 100 базовых величин; за изменение сведений в реестре — 0,5−1 базовую величину.

В случае нарушений Транспортная инспекция может приостановить нахождение в реестре: водителя — на месяц (не больше и не меньше), машины, перевозчика, диспетчера — сразу на 3 месяца. Возобновиться можно будет при устранении нарушений. Иначе из реестра исключат, и работать будет нельзя.

Также могут исключить из реестра, если: во время приостановки деятельность все равно велась; под видом нерегулярных перевозок пассажиров выполняются регулярные; в течение года будет допущено два и более нарушения в порядке приема оплаты и использования кассового оборудования, платежных терминалов; не предоставлена информация в налоговую или предоставлена недостоверная дважды в течение года; будет наложено два и более взыскания по КоАП за нарушения законодательства об автотранспорте и автоперевозках в течение года; не выполняются требования к диспетчерам и перевозчикам, о которых ниже.

Подать новое заявление о включении в реестр можно будет только спустя полгода после исключения.