Минтранс РБ усилит контроль над маршрутными такси

Транспортная инспекция Минтранса совместно с ГАИ и другими госорганами проведёт масштабные контрольные мероприятия по проверке деятельности маршрутных такси, сообщила пресс-служба Минтранса РБ.
В Транспортной инспекции напомнили, что перед выходом транспортного средства, выполняющего перевозку пассажиров, на линию осуществляется:
осмотр на предмет оснащения транспортного средства оборудованием, необходимыми для выполнения соответствующего вида автоперевозки;
осмотр внешних и внутренних элементов оформления, в том числе регистрационных знаков и информационных надписей;
проверка транспортных документов;
осмотр на предмет отсутствия у транспортного средства неисправностей и условий, при которых запрещается его участие в дорожном движении;
установление соответствия водителя требованиям законодательства;
установление прохождения водителем предрейсового медобследования и контроля технического состояния транспортного средства перед началом работы
установление соблюдения водителем режима труда и отдыха.