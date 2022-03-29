Последнее обновление: 29.03.2022 10:41

Украина с 5 апреля не будет признавать «зеленую карту» белорусских и российских страховщиков

Министерство иностранных дел Республики Беларусь проинформировало Ассоциацию «БАМАП» о том, что нотой

Посольство Украины в Беларуси нотой от 24 марта 2022 года уведомила белорусскую сторону о том, что Моторное (транспортное) бюро Украины приняло решение о разрыве с национальными бюро Российской Федерации и Республики Беларусь договорных соглашений о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта».

«В этой связи с 00 часов 5 апреля 2022 г. любые страховые сертификаты «Зеленая карта», выданные российскими или белорусскими страховыми компаниями, считаются недействительными на территории Украины, а транспортные средства, при условии отсутствия соответствующего украинского полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, являются необеспеченными (незастрахованными)», - говорится в сообщении Белорусской ассоциации перевозчиков.

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