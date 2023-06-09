Трампу предъявлены обвинения из-за секретных документов

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что федеральные власти выдвинули против него обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами.

Он настаивает на своей невиновности и обвиняет нынешнего президента в преследовании по политическим мотивам, передает BBC.

По сообщениям американских СМИ, Трампу предъявлены обвинения по семи пунктам, включая неправомерное хранение секретных документов. Сами обвинения пока не обнародованы.

"Коррумпированная администрация Байдена уведомила моих адвокатов, что против меня выдвинуты обвинения, видимо, из-за газетной утки с коробками", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Это уже второе по счету обвинение в адрес Дональда Трампа и первое в истории обвинение в адрес бывшего президента США, выдвинутое федеральной прокуратурой.

Дональд Трамп ведет кампанию по возвращению в президентское кресло в 2024 году. Эксперты в области права полагают, что нынешние обвинения не смогут ограничить его возможности по участию в предвыборной гонке.