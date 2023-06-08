В Беларуси будет введен запрет на участие военнослужащих "в боевых действиях" за рубежом

Власти Беларуси намерены исключить из соответствующего закона возможность направления военнослужащих Вооруженных сил для участия «в боевых действиях» за пределами страны.

Соответствующий проект поправок в закон «О Вооруженных силах РБ» внесен в нижнюю палату парламента.

Вместе с тем сохраняется возможность отправки «военнослужащих за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности".

Кроме того, в законодательство вносится поправка, которая наделяет ВНС полномочиями определять возможность участия белорусских военных в составе коллективных или миротворческих сил.

"До принятия решения о направлении военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности президент Республики Беларусь обращается к Всебелорусскому народному собранию (ВНС) с предложением о принятии решения о возможности" такого направления.

Поправки также предусматривают запрет на деятельность политических в ВС страны.