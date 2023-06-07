Беларусь не получила место непостоянного члена Совбеза ООН

Сделавшая свой выбор 24 февраля 2022 года Беларусь так и не получит место непостоянного члена Совбеза ООН в 2024-25 годах, которого дожидалась с 2007 года.

Вместо нее 153 страны проголосовали за Словению, которая претендовала на непостоянное членство в Совбезе в 2042-43 годах, но понятным причинам подавшая заявку в декабре 2021 года. За Беларусь было отдано всего 38 голосов.

Беларусь подала заявку на пост непостоянного члена в 2007 году и до декабря 2021 года оставалась единственным кандидатом.

Постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков утверждает, что на страны оказывалось давление не голосовать за Беларусь.

«Мы разочарованы результатами выборов. Дело в том, что вся наша предвыборная кампания происходила в чрезвычайно сложных условиях, под очень большим давлением со стороны коллективного Запада. Мы абсолютно точно знаем факты принуждения к голосованию за Словению. Конкретной стране говорилось: если вы проголосуете за Беларусь, мы полностью отрежем финансирование на проекты развития, по линии технической помощи и так далее», — заявил Рыбаков, которого цитируют госсми.

Он не назвал конкретные страны, на которые оказывалось давление. Также, Рыбаков посетовал на то, что Беларусь также активно уговаривали на любом из этапов снять свою кандидатуру в пользу Словении.