Боевики в Сомали убили 54 миротворцев

Правительство Уганды сообщило о гибели 54 своих миротворцев в Сомали из-за нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на базу Африканского союза (АС) на прошлой неделе.

Об этом заявил президент Уганды Йовери Мусевени в Twitter, пишет УНН.

"Мы обнаружили тела пятидесяти четырех павших солдат, в том числе командира", - говорится в сообщении.

В Барааве, Сомали, джиндисты напали на базу. Мусевени подчеркнул, что боевики "Аль-Шабаб" предприняли ещё одну попытку нападения на Бараави, но "наши силы нанесли значительный удар, заставив их бежать".

Гибель угандийских миротворцев является важным событием с того момента, как проправительственные силы ATMIS, которые поддерживает АС, начали наступление на группировку "Аль-Шабаб" в августе прошлого года, пишет AFP.

Более того, публичное заявление Мусевени стало редким случаем признания членами Африканского союза большого количества погибших среди военных.