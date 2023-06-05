В столице Сербии участники массового протеста потребовали отставки Вучича

Пятая антиправительственная акция протеста "Сербия против насилия", состоявшаяся в субботу вечером в Белграде, стала самой массовой с тех пор, как тысячи людей начали выходить на улицы после двух массовых расстрелов в начале мая.

Последний антиправительственный протест состоялся ровно через месяц после того, как 13-летний ученик престижной школы Белграда принес в заведение ружье, которым убил девять детей и школьного охранника.

Марш возглавили студенты университета, которые держали в руках плакат с надписью "Сербия против насилия!".

Десятки тысяч людей, держа включенными фонарики мобильных телефонов, прошли шествием к штаб-квартире президента Сербии Александара Вучича, где выпустили большой воздушный шар с надписью "Вучич, уходи", а также скандировали лозунги с призывом к отставке.

Сербские проправительственные СМИ на этот раз впервые называли акцию "прозападной". А инцидент, во время которого представители сербской праворадикальной группы "Народный патруль" избили американского журналиста, назвали провокацией самих же протестующих. Некоторые из нападавших были одеты в футболки с буквой Z, символом российской агрессии против Украины.

С наступлением темноты участники акции засветили свои мобильные телефоны, держа их над головой во время марша по центральной улице Белграда мимо здания президента, многие из них свистели в свистки и призывали Вучича к отставке.

На следующую неделю запланирована очередная акция протеста, которая становится все более серьезным вызовом для Вучича – возможно, самым большим из тех, перед которыми он предстал после прихода к власти 11 лет назад.