В Беларуси приняты новые правила эмиссии жилищных облигаций

В Беларуси с 1 октября 2023 года эмиссия жилищных облигаций будет осуществляться по новым правилам, утвержденным указом №160 от 1 июня 2023 года.

До указанной даты эмиссия жилищных облигаций приостанавливается за исключением за исключением случаев регистрации выпусков жилищных облигаций в рамках инвестдоговоров между инвестором (инвесторами) и РБ, заключенных до 7 ноября 2021 г. и предусматривающих возможность использования жилищных облигаций, и/или по решению Лукашенко.

С 1 октября 2023 года эмиссия жилищных облигаций осуществляется при условиях:

- представления юрлицом-эмитентом аудиторского заключения на основе финотчетности за предыдущий календарный год, подтверждающего достоверность расчета стоимости чистых активов как самого эмитента, так и поручителя, если поручительством обеспечивается исполнение обязательств по жилищным облигациям;

- зачисления привлеченных от размещения жилищных облигаций денежных средств на открытые для каждого объекта жилищного строительства специальные счета, особенности функционирования которых определены этим ж указом.

- проведения обязательной экспертизы достоверности независимой оценки стоимости ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, передаваемого в залог в целях обеспечения исполнения обязательств эмитента по жилищным облигациям. Результаты экспертизы отражаются в проспекте эмиссии жилищных облигаций, а независимая оценка и экспертиза должны обеспечиваться эмитентом не реже одного раза в два года;

- проведения ежегодного аудита целевого использования в течение отчетного года привлекаемых денежных средств на строительство объектов жилищного строительства путем эмиссии жилищных облигаций;

- проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской и финансовой отчетности, а также достоверности расчета стоимости чистых активов.

- раскрытия аудиторских заключений в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Согласно документу, эмитент жилищных обязательств «вправе открыть только один специальный счет в белорусских рублях для каждого объекта жилищного строительства».

Поступившие на специальные счета денежные средства используются эмитентами только по целевому назначению на строительство объекта жилищного строительства с направлением на финансирование работ, затрат, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства объекта жилищного строительства, и затрат, не включенных в данный сводный сметный расчет, но относимых на стоимость строительства.

«Обращение взыскания по исполнительным и иным документам, являющимся основанием для списания денежных средств со счетов в бесспорном порядке, на денежные средства, размещенные на специальных счетах, не производится, арест на указанные денежные средства не налагается, приостановление операций по специальным счетам не осуществляется», - также сказано в указе.

«Собственные средства, направляемые эмитентом со своего текущего (расчетного) банковского счета на строительство объекта жилищного строительства до или во время поступления средств от размещения жилищных облигаций, компенсируются со специального счета в сумме, равной стоимости фактически оплаченных затрат застройщика на строительство объекта жилищного строительства», - также сказано в документе.