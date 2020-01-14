Последнее обновление: 14.01.2020 13:21

Лукашенко определился с тем, кому будет разрешено строить жилье

Заниматься жилищным строительством должны предприятия, у которых есть для этого необходимые ресурсы и которые готовы работать с рентабельностью не выше 5%.

Такие условия сегодня озвучил Лукашенко на совещании с правительством.

"У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье (они просто рвутся в эту сферу), все стали как минимум долларовыми миллионерами. Быстро, в возрасте от 25 до 40 лет. Все, кто серьезно занимался этим строительством. Спрашивается, откуда такая прыть? Даже Америка не знала таких темпов. Спрашивается, откуда так быстро разбогатели эти люди? Слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет. Надо богатеть за свой труд. А не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально", - заявил Лукашенко.

Он сказал, что эксперимент Завода эффективных промышленных конструкций показал: застройщик может успешно развиваться и при рентабельности в 5%.

"Цены нормальные, предприятие не рухнуло, не убыточное. А мне тут докладывают, что если мы этим путем пойдет, будут вымываться какие-то финансовые средства и предприятия в результате рухнут. Все вы имеете жилье, и не плохое. Не забывайте, что есть еще нуждающиеся в жилье, и мы должны им помогать. Наша помощь прежде всего заключается в том, чтобы мы помогли им построить жилье по доступным ценам".

«Почему другие предприятия не могут работать при рентабельности 5%? Не могут - тогда пусть ждут в очереди: что останется, отдадим им. Мы отдадим строить жилье тем, кто хочет строить, грубо говоря, с пятипроцентной рентабельностью, с меньшими затратами, с более низкими ценами. Мы не будем отбирать - частные, государственные. Вот цена - в нее надо вложиться. У нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы", - заключил Лукашенко.

Он также добавил, что жилищным строительством должны заниматься предприятия, у которых есть для этого необходимые ресурсы.

"Это ненормально, когда человек приходит с улицы, ни денег, ни знаний, где-то кусок земли выпросил и начинает строить жилье. У него люди для этого есть? Нет никого. Стол, табуретка. Пошел в тот же трест строительный, они ему построили. Он, ничего не делая, получил хорошие деньги. Поэтому надо давать строить жилье тем, кто имеет производственную базу - строительным организациям", - потребовал белорусский правитель.

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