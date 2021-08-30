Купили дверь с покрытием из экошпона? Научим ухаживать за ней

В вашем доме дверь из экошпона? А может вы планируете купить межкомнатные двери из экошпона в Минске? В любом случае статья будет полезной для вас. Эти знания пригодятся.

Вначале коротко об экошпоне. Материал современный. Практичный и плюс ко всему экологичный. Его задача - имитация древесины.





Изделия из дерева (массива) и отделанные экошпоном на ощупь очень похожи. Цветовая палитра у последнего весьма разнообразна. Внешние свойства — не основная привлекательность этого материала.

Все, кто имел возможность сравнить дверь из массива, и дверь отделанную экошпоном, отмечают заметную разницу в весе. Дверь из экошпона легче. Но это никак не отражается на прочности покрытия.

Натуральная древесина мягче. Ее легко повредить. Например, домашние питомцы, способны поцарапать деревянные двери. Чтобы повредить отделку из экошпона им придется постараться. И всё же, ухаживать необходимо за любой поверхностью.

Благодаря составу и методу изготовления, экошпон износоустойчив. Но со временем неизбежно появляются загрязнения. Самое простое с чем приходится иметь дело — это пыль. Чем более рельефнее полотно, тем явственнее на нем задерживается пыль. Для уборки пыли с поверхности двери используют мягкую ткань. Экошпон большей частью синтетический материал. Поэтому он не боится влаги, а сухая уборка создаст статическое напряжение. Наэлектризовавшись, поверхность будет притягивать пыль. Обычная влажная уборка легко справиться с пылью. Для этого пользуются раствором моющего средства или обычным хозяйственным мылом. Кроме пыли этим составом легко удаляются практически любые свежие пятна.

Такие загрязнения, как штукатурка попавшая после монтажа двери удаляется с помощью плотной губки. Увлажнив её, без сильного нажима, часто ополаскивая в мыльном растворе. Делается это так, чтобы смытые песчинки штукатурки не поцарапал покрытие. Стоит избегать обильного и продолжительного смачивания. Не рекомендуется использовать металлические мочалки или губки с абразивной поверхностью. Абразивное моющее средство также использовать не стоит. Ещё один вид загрязнения, который встречается на дверях, это монтажная пена. Такое может произойти во время установки двери. Ее можно удалить, используя различные растворители. Но перед этим толстые наплывы пены счищают механически, используя деревянный или пластиковый скребок.

Немаловажная деталь: растворитель нужно испытать. Это делается в таком месте на двери, где следы тестирования останутся незаметными. Подобрав правильный растворитель, можно использовать его для удаления краски. Она нередко оказывается на полотне двери после ремонта. Побелка смывается чистой водой с добавлением мыла. Кто сталкивался с очисткой поверхностей после побелки, знают, что успех заключается в частой смене воды. После влажной чистки дверь протирают сухой хлопчатобумажной тканью или еще лучше микрофиброй. Экошпон не боится влаги, но специалисты предупреждают, что долго мочить его нельзя. От использования в ванной или туалете он не пострадает. Однако после влажной чистки, дверь с отделкой из экошпона, вытирайте сразу насухо. Для придания двери особого лоска рекомендуем использовать полирующие составы на основе воска.