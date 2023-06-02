Лукашенко не поедет на инаугурацию Эрдогана

Лукашенко не поедет на инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 3 июня и вместо себя отправит спикера нижней палата парламента Владимир Андрейченко.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. По его словам, власти РБ 1 июня получили приглашение принять участие в церемонии инаугурации Эрдогана, которая пройдет 3 июня в президентском дворце в Анкаре.

«Учитывая высокий уровень политических и торгово-экономических отношений с Турцией, а также активное межпарламентское взаимодействие сторон, в этом торжественном мероприятии примет участие … Владимир Андрейченко", - сказал Глаз.