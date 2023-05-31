Макрон считает достаточным давление Запада на Беларусь

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что страны Запада должны продолжать оказывать давление на Беларусь, предотвращая ее вступление в украинский конфликт, но не усиливать его.

Об этом он заявил в среду, выступая на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе, передает ТАСС.

"Думаю ли я, что мы должны быть более агрессивны в отношении Беларуси? Мой ответ - нет. Я думаю, что для нас было бы ошибкой <...> брать на себя инициативу, распространяя конфликт на Беларусь. Мы должны продолжать оказывать на них давление, чтобы они не вступали в войну", - отметил он.

"Я думаю, что мы должны избрать многосторонний подход (к Беларуси – ред.). Во-первых, помогать гражданскому обществу <...>, во-вторых, предложить им перспективы в случае, если они будут проводить перевыборы президента. В-третьих, оказывать давление на существующую администрацию Лукашенко, при этом предлагая возможности выхода из сложившейся ситуации. Когда вы ограничиваетесь санкциями и не предоставляете возможностей выхода, вы подталкиваете людей к тому, чтобы они оставляли все так, как есть", - полагает президент Франции.