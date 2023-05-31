Санду объявила о намерениях переизбраться на второй президентский срок

Президент Молдовы Майя Санду планирует переизбраться на второй срок на выборах в 2024 году.

Санду отметила, что готовится попытаться переизбраться на второй срок в следующем году, надеясь сохранить проевропейские настроения в Молдове и избежать снижения поддержки выхода страны из орбиты Москвы, передает Bloomberg.

Она подчеркнула, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, а также пытается помешать стремлению страны к членству в ЕС, разжигая нестабильность, поддерживая прокремлевские политические силы и организуя протесты против реформ, направленных на повышение прозрачности и укрепление верховенства права.

Санду также выразила уверенность, что Молдова сможет присоединиться к ЕС в ближайшие семь лет, несмотря на присутствие российских войск в Приднестровье.

Она также рассказала, что полномасштабная агрессия РФ против Украины вызвала в Молдове дискуссии о возможности членства в НАТО несмотря на то, что нейтральный статус закреплен в конституции страны.

"Конечно, мы не чувствуем себя в безопасности. Сегодня большинство людей все еще считают, что следует сохранять нейтралитет. Что произойдет через шесть месяцев или через год – мы увидим", – сказала Санду.