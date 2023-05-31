Путин сможет приехать на саммит БРИКС в ЮАР, не опасаясь ареста

Южно-Африканская Республика (ЮАР) предоставила иммунитет участникам саммита БРИКС, на который может приехать Путин, объявленный в розыск Международным уголовным судом.

"Это стандартное предоставление иммунитетов, которое мы проводим для всех международных конференций и саммитов, организуемых в Южной Африке, независимо от уровня участия", - цитирует агентство Bloomberg заявление представителя Департамента международных отношений и сотрудничества страны.

При этом уточняется, что предоставление иммунитета встречам БРИКС не отменяет "никакого ордера, который мог быть выдан любым международным трибуналом в отношении любого участника конференции".