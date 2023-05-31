Последнее обновление: 31.05.2023 16:46

Новым президентом Латвии станет действующий глава МИД

Сейм Латвии избрал новым президентом страны действующего министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса, сообщает Delfi.

В третьем раунде голосования, в котором осталось два кандидата – Ринкевичс и Улдис Пиленс – первый получил 52 голоса, что достаточно для избрания. Решающую роль сыграли голоса социал-демократов, поскольку их кандидат Элина Пинто выбыла после второго раунда.

В первых двух раундах голосования за Ринкевичса отдали голоса по 42 депутата.

В обращении к Сейму новоизбранный президент поблагодарил и тех парламентариев, которые его поддержали и тех, кто голосовал против, и пообещал делать все от него зависящее для безопасности, единства и процветания страны и тесно сотрудничать с Сеймом и правительством.

Кто заменит Ринкевичса на посту министра иностранных дел, пока неизвестно.



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