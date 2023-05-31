Запуск первого разведывательного спутника КНДР закончился неудачей

Первая попытка запуска Северной Кореей аппарата, который Пхеньян называет спутником для военной разведки, закончилась неудачно, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

После пуска в среду, который состоялся в 6:29 по местному времени, военные Южной Кореи заявили, что он закончился неудачей – спутник упал в Желтом море.

Неудачный запуск подтвердило государственное информагентство КНДР, отметив, что ракета Chollima-1, которая является носителем спутника Malligyong-1, упала в море из-за того, что неправильно сработал двигатель второй ступени.

Также Пхеньян заявил, что планирует повторить запуск в максимально быстрые сроки, однако эксперты склоняются к мнению, что КНДР понадобятся месяцы, чтобы разобраться с техническими дефектами, которые проявились во время пуска.

Южнокорейские военные обнаружили объект, который вероятно является частью ракеты и исследуют его, чтобы больше узнать о последнем техническом прогрессе КНДР.