ЕС планирует усилить механизм приостановления безвиза с третьими странами

Европейская комиссия начинает процесс консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕС, чтобы определить, как усовершенствовать механизм приостановления безвизовых режимов с Евросоюзом.

Механизм приостановления безвизового режима изложен в статье 8 Визового регламента. Его основная цель – обеспечить временное приостановление действия безвизового режима в случае внезапного и значительного роста нелегальной миграции или рисков для безопасности ЕС.

Как отметили в Еврокомиссии, безвизовый режим приносит значительные экономические, социальные и культурные преимущества странам-членам ЕС и третьим странам. В то же время, прошлые годы показали, что безвизовый режим может вызвать значительные миграционные вызовы и вызовы в вопросах безопасности, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Недостаточная визовая согласованность с визовой политикой ЕС может превратить страну с безвизовым режимом в транзитный узел для нелегальных въездов в ЕС. Так произошло в случае безвизового въезда на Западные Балканы граждан стран, имеющих визовый режим с ЕС, что привело к увеличению количества нелегальных въездов в ЕС в 2022 году", – пояснили в Еврокомиссии.

Кроме того, схемы предоставления гражданства инвесторам, которые применяют третьи страны с безвизовым режимом, создают риски для безопасности ЕС, пояснили в ЕК.

Риски, в частности, связаны с проникновением организованной преступности, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и коррупцией. Они позволяют гражданам стран, не являющихся членами ЕС, получить гражданство безвизовой страны и безвизово въезжать в ЕС, минуя процедуру получения краткосрочных виз ЕС.

Чтобы преодолеть эти вызовы, в ЕС хотят изменить действующие правила мониторинга функционирования безвизового режима с третьими странами. Будущий пересмотр правил может, в частности, включать новые основания для приостановления безвиза с учетом новых рисков; адаптацию пороговых значений для запуска механизма приостановления безвиза; изменение процедуры приостановления на более эффективную и гибкую; усиление положений по мониторингу и отчетности.

На основе обсуждения с Европарламентом и Советом ЕС Еврокомиссия осенью 2023 года представит законодательное предложение по пересмотру механизма приостановления безвиза.

Сейчас ЕС имеет безвизовый режим с 61 страной, не входящей в ЕС. 25 стран имеют соглашения об отмене визового режима с ЕС, а 8 были освобождены от визового режима в результате успешного завершения диалога о либерализации визового режима.