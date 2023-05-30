МВД: Польша готова к новым санкциям против Беларуси

Польша может ввести новые санкции против властей Беларуси, если режим Лукашенко не выпустит на свободу журналиста Анджея Почобута

"Польша - окно в мир для Беларуси. Пусть Беларусь пользуется этим окном разумно и рационально", - заявил замминистра внутренних дел Польши Матей Вонсик в интервью pap.pl. Он уточнил, что Польша не согласится "ни с каким преследованием польских активистов".

Замглавы МВД назвал уже введенные ограничения "решительным ответом Польши" и не исключил введение новых санкций против Беларуси.

После вынесения приговора в 8 лет колонии журналисту, активисту Союза поляков Андрею Почобуту Польша приостановила работу погранперехода "Бобровники". Было заявлено, что пока Почобут за решеткой - переход будет закрыт.

После того, как в конце мая апелляцию Почобута не удовлетворили, Польша ввела санкции в отношении 365 белорусов, которых считает ответственными за репрессии, а с 1 июня закрывает границу для грузовиков, тягачей и прицепов, зарегистрированных в Беларуси и России.

"Мы будем реагировать все более жестко и жестко”, - сказал Вонсик. По его словам, освобождения Почобута - это условие начала переговоров об ослаблении санкций.