Финны считают угрозу агрессивной войны все более вероятной

Жители Финляндии сейчас считают угрозу агрессивной войны более вероятной, чем три года назад, говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы на сайте МВД Финляндии.

Число респондентов, которые считают войну вероятной угрозой, выросло на 15 процентных пунктов, если сравнивать с предыдущим опросом 2020 года.

Исследователи считают, что это связано с войной РФ против Украины, а также с дискуссией о политической позиции России и Финляндии.

Это также нашло свое отражение в вопросах о необходимости гражданской защиты: девять из десяти финнов считают, что гражданская защита является необходимой мерой безопасности.

В исследовании приняли участие около 3000 жителей Финляндии. Опрос проводят каждые три года с 1992 года.