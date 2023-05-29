Последнее обновление: 29.05.2023 13:09

Соперник Эрдогана назвал выборы в Турции "самыми несправедливыми за последние годы"

Кандидат в президенты Турции от Национального альянса Кемаль Кылычдароглу назвал нынешнее волеизъявление "самым несправедливым избирательным процессом за последние годы".

«Я боролся за то, чтобы вы жили в достатке, плодородии и мире, и буду продолжать это делать", – сказал он в эфире Halk TV.

Кылычдароглу также подчеркнул, что продолжит борьбу за демократию в Турции и призвал поддержать его на этом пути.

"Мы пережили самый несправедливый избирательный процесс за последние годы. Все возможности государства были мобилизованы для одной политической партии. Они были положены под ноги одному человеку", – отметил Киличдароглу.

Он подчеркнул, что на этих выборах четко проявилась "воля народа к смене авторитарного правления".

"Народно-республиканская партия и Национальный альянс борются на всех фронтах всеми своими элементами. Мы и в дальнейшем будем на передовой этой борьбы, пока в нашу страну не придет настоящая демократия", – добавил Киличдароглу.

Ранее по теме


<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование