Последнее обновление: 26.05.2023 15:49

Япония осудила размещение ядерного оружия в Беларуси

Правительство Японии заявило, что перемещение российского нестратегического ядерного оружия на территорию Беларуси повысит градус напряженности вокруг ситуации на Украине.

Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

"Мы осуждаем решение о размещении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия, которое на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину лишь повысит градус напряженности", - отметил он.

Мацуно подчеркнул, что Япония, "будучи единственной страной, пострадавшей от атомных бомбардировок, считает угрозы применения ядерного оружия совершенно недопустимыми".



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