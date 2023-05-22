Последнее обновление: 22.05.2023 19:22

Кочанова сообщила о проблемах с экспортом у «Полоцк-Стекловолокно» из-за санкций

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова сообщила о проблемах с экспортом у предприятия «Полоцк-Стекловолокно» и предложила импортозаместить его продукцией внутренний рынок страны.

«…к сожалению, из-за санкций есть проблемы с ее реализацией. Наша задача — поддержать это предприятие, не только нам поддержать, государству, но и руководству завода, которому надо изыскать внутренние резервы», - заявила Кочанова, посещая предприятие.

«Эти вопросы решаемы, потому что мы не должны закупать по импорту аналогичную продукцию, которая выпускается на наших предприятиях», - добавила она.

«… нам надо еще раз пересмотреть все закупки, которые осуществляют предприятия в нашей стране. 30 миллионов долларов продукции, которая нужна на внутреннем рынке, наш завод должен закрыть. А пока он обеспечивает лишь половину потребностей внутреннего рынка. Я твердо убеждена: на внутреннем рынке мы должны занимать больший сегмент продукцией завода «Полоцк-Стекловолокно», - заключила Кочанова.

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