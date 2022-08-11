Лукашенко приказал грузить экспорт через каждый свободный метр в российских портах

Лукашенко потребовал от правительства организации экспорта белорусских товаров на каждом свободном метре российских портов на Балтийском и Баренцевом морях, не дожидаясь окончания строительства терминалов белорусскими предприятиями.

"У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня прежде всего о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него, он знает это досконально, и предложил: выбирайте любое направление», - сказал Лукашенко на совещании.

«Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку - и начинайте грузить. Поэтому, я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн (калийных удобрений - ред.) и больше мешками не загрузишь, но тем не менее это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары", - продолжил Лукашенко.

«Белорусские компании уже ведут эту работу. Но надо ускоряться. Поэтому давайте обсудим вопрос перспективный и текущий, как будем работать. Со стороны государства должна быть полная поддержка. Такую же поддержку я получил и от президента России. Скажите, что надо для того, чтобы более оперативно строить и сегодня в имеющихся портах, вы знаете, где есть свободные мощности, грузить наши грузы", - подтвердил Лукашенко, что иных вариантов для экспорта калия и нефтепродуктов, у Беларуси особо не наблюдается.