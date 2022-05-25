Последнее обновление: 25.05.2022 18:09

Власти Беларуси ожидают падения экспорта на 30% по итогам 2022 года

Белорусские власти ожидают снижения экспорта примерно на 30% к концу текущего года в результате санкций Запада и потери украинского рынка.

"В целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в $14 млрд потерь экспортной выручки до конца года, или около 30% снижения экспорта", - заявил сегодня первый вице-премьер РБ Николай Снопков в парламенте.

По его словам, прямое влияние санкций уже затронуло "порядка 20% белорусской экономики и косвенно распространилось на всю оставшуюся ее часть", что привело к падению ВВП на 2,1% по итогам января-апреля.

"С июня премиальный европейский рынок будет закрыт для древесины, черных металлов и изделий из них, цемента, шин, а это порядка $1,8 млрд экспортной выручки", - также проинформировал первый вице-премьер.

При этом, 30% падение всего экспорта ожидается с учетом 40% роста экспорта в Россию, а также увеличения поставок в Китай

"В Россию планируем нарастить экспорт на $6,4 млрд, или c ростом почти 40% к уровню 2021 года", - сказал Снопков, отметив, что у Беларуси из-за санкций остались только два перспективных рынка – Россия и Китай.

"В марте в эти две страны было поставлено почти 60% товаров", - отметил Снопков.

Он сообщил, что в Китай на текущий год отрабатывается экспортная заявка по товарам на общую сумму $2 млрд., половина которой приходится на продовольствие.

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