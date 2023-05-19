Последнее обновление: 19.05.2023 18:07

Glovo не планирует возобновлять бизнес в Беларуси

Glovo не планирует возобновлять бизнес в Беларуси. Об этом заявил соучредитель Glovo Саша Мишо.

"Рынок Беларуси был новый для нас, поэтому, учитывая все проблемы с банковской системой и политическую ситуацию в стране, мы решили не развивать его дальше. У нас сейчас нет планов возвращения", – сказал Мишо в комментарии изданию "Экономическая правда".

Он добавил, что банковская система Беларуси очень зарегулирована, она не приспособлена вообще для того, чтобы делать международные переводы.

В июне 2022 года руководство Glovo приняло решение прекратить свой бизнес в Беларуси.



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