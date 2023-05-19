Президент Грузии: Россия приземлилась в Тбилиси рейсом, которому не рады

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на первый за четыре года рейс Москва-Тбилиси.

Самолет российской авиакомпании «Азимут» днем 19 мая совершил посадку в Тбилисском международном аэропорту.

Президент коротко прокомментировала возобновление прямого авиасообщения с РФ в своем Twitter: «Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия приземлилась в Тбилиси рейсом, которому не рады. Нет авиасообщению с Россией!».

Как сообщают грузинские медиа, зона выхода из аэропорта была оцеплена многочисленными сотрудниками полиции, а возле здания находились около 200 протестующих против возобновления прямого авиасообщения с Россией.

Полиция требовала от протестующих освободить проезжую часть у здания аэропорта, несколько человек были задержаны.