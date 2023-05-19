Германский концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга "Авилон" - ООО "Арт-Финанс", сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Компания завершила сделку по продаже долей в российском представительстве ООО "Фольксваген Груп Рус", включая местные дочерние компании (ООО "Фольксваген Компоненты и Сервис", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование").

Сделка была одобрена российскими государственными органами.

В ее периметр вошли производственные мощности VW в Калуге, инфраструктура импортера (дистрибуция и послепродажный бизнес), а также складская деятельность и финансовые услуги.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Арт-Финанс" зарегистрировано в Москве в середине февраля.