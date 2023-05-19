YouTube вводит 30-секундную рекламу на телевизорах без возможности пропуска

YouTube планирует добавить 30-секундную рекламу на телевизоры, которую нельзя будет пропустить. Об этом сообщает The Verge.

YouTube заявляет, что зрители будут видеть одну 30-секундную рекламу вместо двух последовательных 15-секундных объявлений, хотя это не означает, что эти более короткие объявления полностью исчезнут. 30-секундные объявления будут доступны для рекламодателей через YouTube Select, кураторскую рекламную платформу, которая нацелена на 5% лучшего контента YouTube. В компании утверждают, что 70% показов YouTube Select приходится на телевизоры, что делает его идеальной платформой для более длинных объявлений.

В компании также объявили, что начнут тестировать появляющуюся рекламу, когда зритель ставит видео на паузу на подключенном телевизоре. Судя по примеру изображения, опубликованного AdWeek, реклама на паузе на YouTube появляется в виде баннера вокруг видео, и ее можно убрать, нажав соответствующую кнопку.

При этом в YouTube не сообщили, когда эти изменения будут введены.