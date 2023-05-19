Республиканцы предложили США выйти из Договора о СНВ-3. Законопроект внесен в Конгресс США.

По мнению группы из десяти сенаторов-республиканцев, документ "сделал Россию и Китай сильнее, а Америку - слабее".

"Мы должны выйти из договора и укрепить наши ядерные силы", - считает один из авторов инициативы Том Коттон.

В законопроекте говорится, что Россия "существенно нарушает" нормы соглашения. Авторы предлагают укрепить ядерные силы США, а также оценить текущее состояние средств ядерного сдерживания и устранить возможные недостатки.

Кроме того, республиканцы требуют, чтобы любые будущие соглашения о контроле над вооружениями с РФ, касающиеся арсеналов Москвы и Вашингтона, "ограничивали все ядерные силы России, включая нестратегическое ядерное оружие, и аналогичным образом ограничивали ядерный арсенал Китая".

В марте Россия приостановила участие в Договоре СНВ-3. В МИД РФ обвинили США в нарушениях документа и призвали Вашингтон кардинально изменить курс в отношении Москвы. США в ответ перестали предоставлять России часть сведений о своих ядерных силах, которые прежде они передавали дважды в год в рамках договора.