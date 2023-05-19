Последнее обновление: 19.05.2023 14:07

Республиканцы предложили США выйти из Договора о СНВ-3

Республиканцы предложили США выйти из Договора о СНВ-3. Законопроект внесен в Конгресс США.

По мнению группы из десяти сенаторов-республиканцев, документ "сделал Россию и Китай сильнее, а Америку - слабее".

"Мы должны выйти из договора и укрепить наши ядерные силы", - считает один из авторов инициативы Том Коттон.

В законопроекте говорится, что Россия "существенно нарушает" нормы соглашения. Авторы предлагают укрепить ядерные силы США, а также оценить текущее состояние средств ядерного сдерживания и устранить возможные недостатки.

Кроме того, республиканцы требуют, чтобы любые будущие соглашения о контроле над вооружениями с РФ, касающиеся арсеналов Москвы и Вашингтона, "ограничивали все ядерные силы России, включая нестратегическое ядерное оружие, и аналогичным образом ограничивали ядерный арсенал Китая".

В марте Россия приостановила участие в Договоре СНВ-3. В МИД РФ обвинили США в нарушениях документа и призвали Вашингтон кардинально изменить курс в отношении Москвы. США в ответ перестали предоставлять России часть сведений о своих ядерных силах, которые прежде они передавали дважды в год в рамках договора.



<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование