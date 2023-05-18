Немецкая Allianz закрыла сделку по продаже контроля в российском бизнесе

Немецкая страховая группа Allianz закрыла сделку по продаже контрольного пакета акций своего российского подразделения "Альянс" местной компании "Интерхолдинг" - владельцу российской компании Zetta Insurance. Об этом пишет российское Frank Media со ссылкой на пресс-службу Allianz в РФ.

Компания полностью передает контроль над своим российским портфелем группе "Зетта Страхование" и прекращает участие в операционной деятельности бизнеса, заявили в пресс-службе.

Так, по итогам сделки в группу "Зетта Страхование" войдут компании "Зетта Страхование", "Альянс" и "Альянс Жизнь".

В середине марта 2022 года Allianz прекратила страхование новых бизнесов в России, а в мае финансовый директор компании Джулио Терцариол заявил, что вероятность полного прекращения деятельности группы в России очень высока.

В июле прошлого года Allianz решила продать контрольный пакет акций (50,1%) в российской "дочке" - компании "Интерхолдинг" - финансисту Олегу Ячнику, сохранив за собой 49,9% акций в российском подразделении. Позже Allianz признала убыток от продажи доли в 400 млн евро.

Allianz вышла на российский рынок в 1990 году, основав компанию "Ост-Вест Альянс".