Беларусь может отозвать заявку на вступление в Совет Европы и пересмотреть оставшиеся форматы сотрудничества. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя прошедший в Рейкьявике 16-17 мая саммит Совета Европы, в ходе которого обсуждалась тема депортации украинских детей в Беларусь.

«Как вы знаете, наше взаимодействие с этой организацией практически заморожено, и не по нашей инициативе. Хотя в принципе мы никогда и не ломились в дверь этой организации», - заявил Глаз, которого цитирует пресс-служба МИД.

По его словам, Совет Европы «уже совсем не та организация, в которую стремилась попасть Беларусь 30 лет назад».

«Избрав курс на дискриминацию и ущемление прав Республики Беларусь, развитие контактов с экстремистами, призывающими к новым санкциям и терактам против населения Беларуси, Совет Европы сделал все, чтобы разрушить достижения предыдущих лет. К сожалению, саммит в Рейкьявике и его финальная декларация являются очевидным продолжением такой политики. На фоне уже привычных и не имеющих ничего общего с реальностью обвинений и требований в наш адрес абсолютно диким и неуместным выглядит тезис о причастности Беларуси к якобы насильственному перемещению украинских детей», - сказал официальный представитель МИД.

Он отметил, что Беларусь с 2016 года принимает детей из Украины, в том числе из Донбасса. При этом временные приезды детей на оздоровление в Беларусь «происходят с соблюдением соответствующих правовых процедур, все дети въезжают и выезжают из Беларуси легально в сопровождении взрослых, имея на руках все необходимые документы».

«В случае продолжения Советом Европы и Западом деструктивной линии в отношении белорусского государства Республика Беларусь отзовет свою заявку на вступление в эту структуру и продолжит пересмотр остающихся форматов отношений с Советом Европы», - пригрозил Глаз.