На саммите G7 не будут обсуждать полный запрет экспорта в Россию

На саммите стран G7 в японской Хиросиме не будут обсуждать вопрос полного запрета экспорта в Россию. Об этом в ходе брифинга заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я не ожидаю того, о чем сообщалось, – полного запрета на экспорт. Основное внимание будут уделять выполнению санкций и уклонению от них", – отметил он.

Салливан также добавил, что страны G7 будут обсуждать вопрос использования замороженных российских активов.

Как сообщалось, американские чиновники ожидают, что в наиболее чувствительных для российских военных сферах члены G7 примут презумпцию, что экспорт запрещен, если он не внесен в специальный список.

Точные формулировки совместной декларации лидеров G7 все еще подлежат обсуждению и корректировке перед тем, как она будет обнародована во время саммита.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отверг предложения США о всеобщем запрете экспорта для России.