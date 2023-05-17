Эрдоган сообщил о продлении "зерновой сделки" еще на 2 месяца

Черноморская зерновая инициатива будет функционировать на протяжении еще двух месяцев. Об этом заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Черноморскую зерновую сделку продлили еще на два месяца", - сказал Эрдоган, которого цитирует агентство "Анадолу".

На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры по продлению "зерновой сделки" между представителями Украины, Турции, России и ООН.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.