В Беларусь собирается приехать министр иностранных дел Никарагуа

Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада 19-20 мая 2023 г. посетит Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба МИД РБ.

Денис Монкада проведет переговоры с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником.

"Министры обсудят весь спектр двусторонних политических, торгово-экономических, гуманитарных отношений, взаимодействие в международных организациях, а также практические аспекты реализации совместных проектов, в том числе в контексте поставок белорусской техники в Никарагуа", - говорится в сообщении МИД.

Планируется подписание ряда "значимых для дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран документов".